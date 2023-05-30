Літній розпродаж Ryanair: квитки з Польщі та Литви від 11 євро

Ірландський лоукостер Ryanair запустив розпродаж квитків на кінець літа. Акція поширюється на напрямки з Польщі та Литви.

Ryanair розпродає квитки на кінець літа з популярних для українців аеропортів Польщі та Литви. Які напрямки та ціни пропонують – дізнаєтесь далі.

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Забронювати акційний рейс можна до 8 червня. А вирушити в подорож – з 22 серпня до 30 вересня.

Приклади напрямків з Литви:

Каунас – Ґетеборг – від 10,99 євро;

Каунас – Братислава – від 13 євро;

Каунас – Стокгольм – від 16 євро;

Вільнюс – Осло – від 17 євро.

Приклади напрямків з Польщі:

Гданськ – Рига – від 18 євро;

Вроцлав – Задар – від 28 євро;

Краків – Задар – від 30 євро;

Гданськ – Бургас – від 32 євро.

Більше варіантів можна знайти на сайті Ryanair.

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