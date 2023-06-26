Wizz Air проводить розпродаж авіаквитків на Близький Схід

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air проводить розпродаж авіаквитків на рейси на Близький Схід. Акція триває лише 26 червня.

Розпродаж від Wizz Air

Акція охоплює перельоти, що вилітають зі столиці ОАЕ Абу-Дабі, міст Саудівської Аравії або прямують до цих міст. У перелік маршрутів зі знижками входять Тель-Авів – Абу-Дабі, Алмати – Абу-Дабі, Астана – Абу-Дабі.

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Розмір знижки складає 20%. Вона поширюється на тариф, проте не діє на адміністративний збір та послуги, які пасажир купує додатково.

Період польотів обмежений – знижка діє лише на рейси, які виконуватимуться до 30 вересня 2023 року.

Wizz Air має широку мережу маршрутів з Абу-Дабі. Лоукостер виконує або планує польоти зі столиці ОАЕ до:

Албанії,

Вірменії,

Австрії,

Азербайджану,

Бахрейну,

Боснії та Герцеговини,

Болгарії,

Кіпру,

Єгипту,

Грузії,

Греції,

Угорщини,

Ізраїлю,

Італії,

Йорданії,

Казахстану,

Кувейту,

Киргизстану,

Мальдів,

Польщі,

Румунії,

Саудівської Аравії,

Сербії,

Туреччини,

Узбекистану.

Маршрутна мережа Wizz Air у Саудівській Аравії включає Даммам, Джедду, Ер-Ріяд, Медіну.

Рейси Wizz Air зі знижками з Ізраїлю:

Тель-Авів – Абу-Дабі, 5 – 7 разів на тиждень. Ціни квитків починаються від 197 шекелів в один бік.

Бронювання дешевих авіаквитків Тель-Авів – Абу-Дабі / Скриншот з сайту Wizz Air

Рейси Wizz Air зі знижками з Казахстану:

Алмати – Абу-Дабі, 4 – 7 рейсів на тиждень. Вартість квитків – від 70 євро в один бік,

Абу-Дабі, 4 – 7 рейсів на тиждень. Вартість квитків – від 70 євро в один бік, Астана – Абу-Дабі, 5 рейсів на тиждень. Вартість квитків – від 66 євро в один бік.

Дешеві авіаквитки Wizz Air в рамках даного розпродажу можна знайти на сайті авіакомпанії або в мобільному додатку лоукостера. Якщо рейс діє знижка, то поруч із ціною з'явиться символ % на блакитному тлі.

Найдешевші авіаквитки Wizz Air включають лише ручну поклажу з габаритами до 40х30х20 сантиметрів. Однак знижка 20% діє і на дорожчі тарифи з додаткової ручною поклажею, багажем та вибором місця в літаку.