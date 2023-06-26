Распродажа от Wizz Air
Акция охватывает перелеты, вылетающие из столицы ОАЭ Абу-Даби, городов Саудовской Аравии или следующих в эти города. В список маршрутов со скидками входят Тель-Авив – Абу-Даби, Алматы – Абу-Даби, Астана – Абу-Даби.
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Размер скидки составляет 20%. Она распространяется на тариф, но не действует на административный сбор и услуги, которые пассажир покупает дополнительно.
Период полетов ограничен – скидка действует только на рейсы, выполняемые до 30 сентября 2023 года.
Wizz Air имеет широкую сеть маршрутов из Абу-Даби. Лоукостер выполняет или планирует полеты из столицы ОАЭ до:
- Албании,
- Армении,
- Австрии,
- Азербайджана,
- Бахрейна,
- Боснии и Герцеговины,
- Болгарии,
- Кипра,
- Египта,
- Грузии,
- Греции,
- Венгрии,
- Израиль,
- Италия,
- Иордании,
- Казахстана,
- Кувейт,
- Кыргызстана,
- Мальдив,
- Польша,
- Румынии,
- Саудовской Аравии,
- Сербии,
- Турции,
- Узбекистан.
Маршрутная сеть Wizz Air в Саудовской Аравии включает в себя Даммам, Джедду, Эр-Рияд, Медину.
Рейсы Wizz Air со скидками из Израиля:
Тель-Авив – Абу-Даби, 5 – 7 раз в неделю. Цены билетов начинаются от 197 шекелей в одну сторону.
Бронирование дешевых авиабилетов Тель-Авив – Абу-Даби / Скриншот с сайта Wizz Air
Рейсы Wizz Air со скидками из Казахстана:
- Алматы – Абу-Даби, 4 – 7 рейсов в неделю. Стоимость билетов – от 70 евро в одну сторону,
- Астана – Абу-Даби, 5 рейсов в неделю. Стоимость билетов – от 66 евро в одну сторону.
Дешевые авиабилеты Wizz Air в рамках данной распродажи можно найти на сайте авиакомпании или в мобильном приложении лоукостера. Если рейс действует на скидку, то рядом с ценой появится символ % на голубом фоне.
Самые дешевые авиабилеты Wizz Air включают только ручную кладь с габаритами до 40х30х20 сантиметров. Однако скидка 20% действует и на более дорогие тарифы с дополнительной ручной кладью, багажом и выбором места в самолете.