Розпродаж від Wizz Air
Акція охоплює перельоти, що вилітають зі столиці ОАЕ Абу-Дабі, міст Саудівської Аравії або прямують до цих міст. У перелік маршрутів зі знижками входять Тель-Авів – Абу-Дабі, Алмати – Абу-Дабі, Астана – Абу-Дабі.
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Розмір знижки складає 20%. Вона поширюється на тариф, проте не діє на адміністративний збір та послуги, які пасажир купує додатково.
Період польотів обмежений – знижка діє лише на рейси, які виконуватимуться до 30 вересня 2023 року.
Wizz Air має широку мережу маршрутів з Абу-Дабі. Лоукостер виконує або планує польоти зі столиці ОАЕ до:
- Албанії,
- Вірменії,
- Австрії,
- Азербайджану,
- Бахрейну,
- Боснії та Герцеговини,
- Болгарії,
- Кіпру,
- Єгипту,
- Грузії,
- Греції,
- Угорщини,
- Ізраїлю,
- Італії,
- Йорданії,
- Казахстану,
- Кувейту,
- Киргизстану,
- Мальдів,
- Польщі,
- Румунії,
- Саудівської Аравії,
- Сербії,
- Туреччини,
- Узбекистану.
Маршрутна мережа Wizz Air у Саудівській Аравії включає Даммам, Джедду, Ер-Ріяд, Медіну.
Рейси Wizz Air зі знижками з Ізраїлю:
Тель-Авів – Абу-Дабі, 5 – 7 разів на тиждень. Ціни квитків починаються від 197 шекелів в один бік.
Бронювання дешевих авіаквитків Тель-Авів – Абу-Дабі / Скриншот з сайту Wizz Air
Рейси Wizz Air зі знижками з Казахстану:
- Алмати – Абу-Дабі, 4 – 7 рейсів на тиждень. Вартість квитків – від 70 євро в один бік,
- Астана – Абу-Дабі, 5 рейсів на тиждень. Вартість квитків – від 66 євро в один бік.
Дешеві авіаквитки Wizz Air в рамках даного розпродажу можна знайти на сайті авіакомпанії або в мобільному додатку лоукостера. Якщо рейс діє знижка, то поруч із ціною з'явиться символ % на блакитному тлі.
Найдешевші авіаквитки Wizz Air включають лише ручну поклажу з габаритами до 40х30х20 сантиметрів. Однак знижка 20% діє і на дорожчі тарифи з додаткової ручною поклажею, багажем та вибором місця в літаку.