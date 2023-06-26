Розпродаж від Wizz Air

Акція охоплює перельоти, що вилітають зі столиці ОАЕ Абу-Дабі, міст Саудівської Аравії або прямують до цих міст. У перелік маршрутів зі знижками входять Тель-Авів – Абу-Дабі, Алмати – Абу-Дабі, Астана – Абу-Дабі.

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Розмір знижки складає 20%. Вона поширюється на тариф, проте не діє на адміністративний збір та послуги, які пасажир купує додатково.

Період польотів обмежений – знижка діє лише на рейси, які виконуватимуться до 30 вересня 2023 року.

Wizz Air має широку мережу маршрутів з Абу-Дабі. Лоукостер виконує або планує польоти зі столиці ОАЕ до:

Албанії,

Вірменії,

Австрії,

Азербайджану,

Бахрейну,

Боснії та Герцеговини,

Болгарії,

Кіпру,

Єгипту,

Грузії,

Греції,

Угорщини,

Ізраїлю,

Італії,

Йорданії,

Казахстану,

Кувейту,

Киргизстану,

Мальдів,

Польщі,

Румунії,

Саудівської Аравії,

Сербії,

Туреччини,

Узбекистану.

Маршрутна мережа Wizz Air у Саудівській Аравії включає Даммам, Джедду, Ер-Ріяд, Медіну.

Рейси Wizz Air зі знижками з Ізраїлю:

Тель-Авів – Абу-Дабі, 5 – 7 разів на тиждень. Ціни квитків починаються від 197 шекелів в один бік.

Бронювання дешевих авіаквитків Тель-Авів – Абу-Дабі / Скриншот з сайту Wizz Air

Рейси Wizz Air зі знижками з Казахстану:

Алмати – Абу-Дабі, 4 – 7 рейсів на тиждень. Вартість квитків – від 70 євро в один бік,

Абу-Дабі, 4 – 7 рейсів на тиждень. Вартість квитків – від 70 євро в один бік, Астана – Абу-Дабі, 5 рейсів на тиждень. Вартість квитків – від 66 євро в один бік.

Дешеві авіаквитки Wizz Air в рамках даного розпродажу можна знайти на сайті авіакомпанії або в мобільному додатку лоукостера. Якщо рейс діє знижка, то поруч із ціною з'явиться символ % на блакитному тлі.

Найдешевші авіаквитки Wizz Air включають лише ручну поклажу з габаритами до 40х30х20 сантиметрів. Однак знижка 20% діє і на дорожчі тарифи з додаткової ручною поклажею, багажем та вибором місця в літаку.