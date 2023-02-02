FlixBus розпродує квитки по 4 євро: на які напрямки діють акційні ціни

Популярний в Європі автобусний перевізник FlixBus влаштував розпродаж квитків. Розповідаємо, на які рейси можна вихопити квиток за привабливою ціною.

Акція від FlixBus здебільшого поширюється на автобусні квитки балтійськими країнами. Відтак, бюджетну подорож можна влаштувати між Латвією, Литвою та Естонією.

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Дешеві квитки доступні на рейси FlixBus, що заплановані на лютий 2023 року. Ціни на поїздку в одну сторону стартують від 4 євро.

Ось перелік деяких бюджетних маршрутів:

Рига – Вільнюс

Рига – Таллінн

Таллінн – Рига

Квитки на автобус можна придбати на сайті компанії, а також у мобільному додатку FlixBus.