Акція від FlixBus здебільшого поширюється на автобусні квитки балтійськими країнами. Відтак, бюджетну подорож можна влаштувати між Латвією, Литвою та Естонією.
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Дешеві квитки доступні на рейси FlixBus, що заплановані на лютий 2023 року. Ціни на поїздку в одну сторону стартують від 4 євро.
Ось перелік деяких бюджетних маршрутів:
- Рига – Вільнюс
- Рига – Таллінн
- Таллінн – Рига
Квитки на автобус можна придбати на сайті компанії, а також у мобільному додатку FlixBus.