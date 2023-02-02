Акція від FlixBus здебільшого поширюється на автобусні квитки балтійськими країнами. Відтак, бюджетну подорож можна влаштувати між Латвією, Литвою та Естонією.

Читайте також Bürgergeld у Німеччині: які нюанси варто знати про майно та дохід

Дешеві квитки доступні на рейси FlixBus, що заплановані на лютий 2023 року. Ціни на поїздку в одну сторону стартують від 4 євро.

Ось перелік деяких бюджетних маршрутів:

Рига – Вільнюс

Рига – Таллінн

Таллінн – Рига

Квитки на автобус можна придбати на сайті компанії, а також у мобільному додатку FlixBus.