Іспанська авіакомпанія запустила перший розпродаж у 2023 році: ціни стартують від 25 євро

Національний і найбільший авіаперевізник Іспанії Iberia почав 2023-й із першої в цьому році акції "Vuela, vuela" ("Fly, fly"). У рамках кампанії мандрівники мають змогу придбати бюджетні квитки назустріч літу.

Квитки за акційними цінами можна придбати з вильотом аж до 15 червня. Але зауважте, що сам розпродаж "Vuela, vuela" триватиме лише до 19 січня 2023 року. Тож встигніть придбати дешеві перельоти не лише по Іспанії, а й в інші країни Європи та навіть до Латинської Америки.

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Перельоти по Європі від 25 євро

Подорож Європою на літаку авіакомпанії Iberia вам обійдеться від 25 євро в один бік. Наприклад, рейси до Порту доступні від 25 євро, до Ніцци чи Нанта – від 29, а до Риму, Венеції чи Парижа квитки коштують лише від 39 євро в один бік.

За 174 євро до Нью-Йорка

Для маршрутів по Америці Iberia також пропонує рейси до всіх напрямків, які обслуговуються в США: до Нью-Йорка від 174 євро в один бік, до Чикаго від 182 євро, злітати до Бостона обійдеться від 189 євро в один бік, до Вашингтона – від 192 євро.

Якщо плануєте відпустку в Латинській Америці, то можна знайти квиток від 250 євро в один.

Переліт плюс проживання

Також є можливість купити недорого квиток разом з проживанням у готелі. Наприклад, переліт на Майорку та триденне проживання у готелі коштуватимуть 89 євро. А квиток та два дні проживання в Парижі обійдеться у 129 євро.

Акція "Vuela, vuela" доступна не лише для іспанського ринку, а й у кількох європейських країнах, зокрема у Франції, Німеччині та Італії. А в Латинській Америці вона активна для мандрівників з Колумбії, Аргентини, Чилі та Мексики.

Крім того, зараз варто придивитися до акцій від іншої авіакомпанії – Air Europa. Там також розпродують квитки від 25 євро.