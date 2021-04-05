Як змінились зарплати у Польщі під час пандемії: у кого виросли, а в кого – зменшились

За час пандемії багато підприємств зазнали економічних втрат. Але є галузі, які примножили свої доходи. Представники яких спеціальностей у Польщі почали заробляти менше, а які, навпаки, зараз мають високі зарплатні? Про це – у статті.

Окрім рівня доходів, звернемо також увагу на рівень безробіття у країні. У період пандемії він суттєво зріс.

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Втратили роботу

Вживати заходів для запобігання поширенню COVID-19 уряд Польщі почав у березні 2020 року. У цей час багато підприємств були змушені припинити роботу. Рік по тому польська профспілкова асоціація OPZZ провела спеціальну конференцію, на якій підбили підсумки 2020 року.

Вдалося з'ясувати, що через коронавірус 170 тисяч людей у Польщі втратили роботу. Загальна кількість безробітних, зареєстрованих в службах зайнятості, становила 1,1 мільйона осіб.

Насправді ці цифри є значно більшими, адже іноземці, як правило, не реєструються на біржі праці, а повертаються на Батьківщину або знаходять нову роботу.

170 тисяч людей у Польщі втратили основне джерело доходів через пандемію / Фото Unsplash

Кому зменшили заробітну платню

За даними профспілок, протягом 2020 року у Польщі 29 тисяч підприємств заявили про те, що були змушені скоротити витрати на оплату праці своїм працівникам.

Про зменшення доходів повідомили:

62 відсотки працівників готельно-ресторанної галузі

працівників 37 відсотків працівників роздрібної торгівлі

працівників 36 відсотків людей, які були залученими до серійного виробництва.

Найбільших фінансових втрат у Польщі у 2020 році зазнали працівники готельно-ресторанної сфери / Фото Unsplash

Де заробітна платня стала вищою

Є три галузі, працівники яких почали заробляти більше за період пандемії.

Прибутки працівників ІТ-сфери зросли на 50 відсотків. На 45 відсотків зросли заробітні плати у сфері нерухомості та будівництва. Працівники галузі e-commerce та digital-маркетингу почали заробляти більше на 39 відсотків.

У Польщі прогнозують, що у 2021 році перспективи зростання платні чекають причетних до інтернет-банкінгу. Також в країні сподіваються на відновлення торгівлі.

У Польщі за 2020 рік зарплати зросли у програмістів, працівників сфери нерухомості та у маркетологів / Фото Unsplash