Как изменились зарплаты в Польше во время пандемии: у кого выросли, а у кого – уменьшились
За время пандемии многие предприятия понесли экономические потери. Но есть отрасли, которые приумножили свои доходы. Представители каких специальностей в Польше начали зарабатывать меньше, а какие, наоборот, сейчас имеют высокие зарплаты? Об этом – в статье.
Источник:poland-consult.com
Кроме уровня доходов, обратим также внимание на уровень безработицы в стране. В период пандемии он существенно вырос.
Похоже Украинцы за рубежом тратили вдвое меньше год пандемии: цифры
Потеряли работу
Принимать меры для предотвращения распространения COVID-19 правительство Польши начал в марте 2020 года. В это время многие предприятия были вынуждены прекратить работу. Год спустя польская профсоюзная ассоциация OPZZ провела специальную конференцию, на которой подвели итоги 2020 года.
Удалось выяснить, что из-за коронавируса 170 тысяч людей в Польше потеряли работу. Общее число безработных, зарегистрированных в службах занятости, составила 1,1 миллиона человек.
170 тысяч людей в Польше потеряли основной источник доходов из-за пандемии / Фото Unsplash
Кому уменьшили заработную плату
По данным профсоюзов, в течение 2020 года в Польше 29 тысяч предприятий заявили о том, что были вынуждены сократить расходы на оплату труда своим работникам.
Об уменьшении доходов сообщили:
- 62 процента работников гостиничной и ресторанной сфер
- 37 процентов работников розничной торговли
- 36 процентов людей, которые были вовлечены в серийное производство.
Большие финансовые потери в Польше в 2020 году понесли работники гостиничной и ресторанной сфер / Фото Unsplash
Где заработная плата стала выше
Есть три области, работники которых начали зарабатывать больше период пандемии.
- Прибыли работников ИТ-сферы выросли на 50 процентов.
- На 45 процентов выросли заработные платы в сфере недвижимости и строительства.
- Работники e-commerce и digital-маркетинга начали зарабатывать больше на 39 процентов.
Поделиться новостью