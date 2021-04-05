За время пандемии многие предприятия понесли экономические потери. Но есть отрасли, которые приумножили свои доходы. Представители каких специальностей в Польше начали зарабатывать меньше, а какие, наоборот, сейчас имеют высокие зарплаты? Об этом – в статье.

Кроме уровня доходов, обратим также внимание на уровень безработицы в стране. В период пандемии он существенно вырос.

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Потеряли работу

Принимать меры для предотвращения распространения COVID-19 правительство Польши начал в марте 2020 года. В это время многие предприятия были вынуждены прекратить работу. Год спустя польская профсоюзная ассоциация OPZZ провела специальную конференцию, на которой подвели итоги 2020 года.

Удалось выяснить, что из-за коронавируса 170 тысяч людей в Польше потеряли работу . Общее число безработных, зарегистрированных в службах занятости, составила 1,1 миллиона человек .

На самом деле эти цифры значительно больше, ведь иностранцы, как правило, не регистрируются на бирже труда, а возвращаются на родину или находят новую работу.

170 тысяч людей в Польше потеряли основной источник доходов из-за пандемии / Фото Unsplash

Кому уменьшили заработную плату

По данным профсоюзов, в течение 2020 года в Польше 29 тысяч предприятий заявили о том, что были вынуждены сократить расходы на оплату труда своим работникам.

Об уменьшении доходов сообщили:

62 процента работников гостиничной и ресторанной сфер

37 процентов работников розничной торговли

36 процентов людей, которые были вовлечены в серийное производство .

Большие финансовые потери в Польше в 2020 году понесли работники гостиничной и ресторанной сфер / Фото Unsplash

Где заработная плата стала выше

Есть три области, работники которых начали зарабатывать больше период пандемии.

Прибыли работников ИТ-сферы выросли на 50 процентов. На 45 процентов выросли заработные платы в сфере недвижимости и строительства. Работники e-commerce и digital-маркетинга начали зарабатывать больше на 39 процентов.

В Польше прогнозируют, что в 2021 году перспективы увеличение заработной платы ждут причастных к интернет-банкингу . Также в стране надеются на восстановление торговли .