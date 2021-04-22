Шарм-ель-Шейх завжди був популярним курортом серед українців. Доступні ціни, велика кількість історичних пам'яток та дивовижна природа – причини, через які щороку десятки тисяч українців відвідують Шарм-ель-Шейх. Та українка Тетяна Велічко вирішила оселитися там, де інші відпочивають. Вона розповіла про те, як їй живеться за 3 350 кілометрів від Батьківщини.

Тетяна Велічко живе на іншому континенті вже 16 років. Вперше жінка потрапила у Єгипет у 2002 році. Під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху вона познайомилася з майбутнім чоловіком. Це і спонукало її залишитися жити в іншій країні.

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Особливості життя в Шарм-ель-Шейху

Тетяна Велічко розповіла, що її чоловік єгиптянин за паспортом, але насправді є бедуїном. Бедуїни – це араби, які живуть у пустелі. Їхні традицій мають давню історію.

Тетяна поділилася, що її чоловік шанує звичаї, але дає їй право вибору. Тому вона не покриває голову та веде блог, де розповідає про своє життя у Єгипті.

Українка також підкреслила, що у бедуїнській культурі обов'язки чоловіків та жінок у сім'ях відрізняються. Жінки займаються домом та вихованням дітей, а чоловіки забезпечують сім'ї.



Бедуїни живуть у єгипетських пустелях / Фото Unsplash



Тетяна Велічко / Cкріншот з відео програми "Сніданок з 1+1"

За словами Тетяни, їй не було важко звикнути до іншої культури. Вона з легкістю прийняла звичаї бедуїнів. Каже, що велику роль у швидкій адаптації зіграли молодість та кохання.

Також Тетяна Велічко розповіла про ситуацію з коронавірусом у Шарм-ель-Шейху. Вона вважає, що відпочивати на цьому курорті зараз безпечно. Всі туристи прилітають з ПЛР-тестами, а в кожному готелі є приміщення з умовами для комфортної ізоляції інфікованих мешканців. Через це шанси заразитися вірусом під час відпочинку є невеликими.