Шарм-эль-Шейх всегда был популярным курортом среди украинцев. Доступные цены, большое количество исторических памятников и удивительная природа – причины, по которым ежегодно десятки тысяч украинцев посещают Шарм-эль-Шейх. Но украинка Татьяна Величко решила поселиться там, где другие отдыхают. Она рассказала о том, как ей живется за 3 350 километров от родины.

Татьяна Величко живет на другом континенте уже 16 лет . Впервые женщина попала в Египет в 2002 году . Во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе она познакомилась с будущим мужем . Это и стало причиной остаться жить в другой стране.

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Особенности жизни в Шарм-эль-Шейхе

Татьяна Величко рассказала, что ее муж египтянин по паспорту, но на самом деле является бедуином. Бедуины – это арабы, живущие в пустыне. Их традиции имеют давнюю историю.

Татьяна поделилась, что ее муж уважает обычаи, но дает ей право выбора. Поэтому она не покрывает голову и ведет блог , где рассказывает о своей жизни в Египте.

Украинка также подчеркнула, что в бедуинской культуре обязанности мужчин и женщин в семьях отличаются . Женщины занимаются домом и воспитанием детей, а мужчины обеспечивают семьи.



Бедуины живут в египетских пустынях / Фото Unsplash



Татьяна Величко / Cкриншот с видео программы "Завтрак с 1 + 1"

По словам Татьяны, ей не было трудно привыкнуть к другой культуре. Она с легкостью приняла обычаи бедуинов. Говорит, что большую роль в быстрой адаптации сыграли молодость и любовь.

Также Татьяна Величко рассказала о ситуации с коронавирусом в Шарм-эль-Шейхе. Она считает, что отдыхать на этом курорте сейчас безопасно. Все туристы прилетают с ПЦР-тестами, а в каждом отеле есть помещение с условиями для комфортной изоляции инфицированных жителей. Поэтому шансы заразиться вирусом во время отдыха невелики.