Укрзалізниця анонсувала новий рейс до Румунії: маршрут і вартість квитків

Укрзалізниця працює над розширенням своєї мережі міжнародних маршрутів. Відтак, за кордон курсуватиме ще один потяг.

На початку 2023 року ми уже розповідали, що на Закарпатті відкрили новий пропускний пункт на кордоні з Румунією – пункт контролю "Рахів". А тепер стало відомо, що з цієї станції до прикордонної румунської станції Вишівська Долина (Valea Vișeului) Укрзалізниця запускає новий рейс. Потяги сполученням Рахів – Вишівська Долина почнуть курсувати уже відзавтра, 18 січня.

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Деталі рейсу Рахів – Вишівська Долина

Так, рейси Рахів – Вишівська Долина "Мармароський експрес" виконуватиме двічі на день. А сам час у дорозі між станціями (без митного контролю) становить 40 хвилин. Маршрут пролягає через мальовничу гірську долину.

Графік курсування "Мармароського експреса":

Час відправлення з Рахова – о 6:10 та 14:10 щодня

Час відправлення з Вишівської Долини – о 11:45 та 18:15 щодня.

Прикордонний та митний контроль планують здійснювати на борту поїзда при посадці.

Після прибуття у Вишівську Долину пасажири зможуть пересісти на поїзди румунської залізниці CFR. Від Valea Vișeului щодня курсують потяги до Сігета, Клужа та Бухареста. Переглянути розклад можна на сайті румунської залізниці.

Де купити квитки на поїзд в Румунію

Квитки на нові рейси №753/754 №755/756 Рахів – Вишівська Долина доступні на сайті booking.uz.gov.ua. Вартість проїзду у вагоні другого класу становить 181 гривні, у вагоні першого класу – від 300 гривень.