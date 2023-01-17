В начале 2023 года мы уже рассказывали, что на Закарпатье открыли новый пропускной пункт на границе с Румынией – пункт контроля "Рахов". А теперь стало известно, что с этой станции в пограничную румынскую станцию Вышивская Долина (Valea Vișeului) Укрзализныця запускает новый рейс. Поезда сообщением Рахов – Вышевская Долина начнут курсировать уже с завтрашнего дня, 18 января.

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Детали рейса Рахов – Долина

Так, рейсы Рахов – Вышивская Долина "Мармаросский экспресс" будет выполнять дважды в день. А само время в пути между станциями (без таможенного контроля) составляет 40 минут. Маршрут пролегает через живописную горную долину.

График курсирования "Марморосского экспресса":

Время отправления из Рахова – в 6:10 и 14:10 ежедневно

Время отправления из Вышивской Долины – в 11.45 и 18.15 ежедневно.

Пограничный и таможенный контроль планируется осуществлять на борту поезда при посадке.

По прибытии в Вышевскую Долину пассажиры смогут пересесть на поезда румынской железной дороге CFR. От Valea Vișeului ежедневно курсируют поезда в Сигет, Клуж и Бухарест. Просмотреть расписание можно на сайте румынской железной дороги.

Где купить билеты на поезд в Румынию

Билеты на новые рейсы №753/754 №755/756 Рахов – Вышевская Долина доступны на сайте booking.uz.gov.ua. Стоимость проезда в вагоне второго класса составляет 181 гривна, в вагоне первого класса – от 300 гривен.