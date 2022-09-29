Rozetka запустила доставку до Польщі

Клієнти онлайн-ритейлера можуть скористатися такою послугою із вересня. Вона діє на тисячі найменувань з каталогу на сайті Rozetka.

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Зазначається, що наразі доставка доступна для певних категорій товарів, а вартість замовлення не повинна перевищувати 150 євро, оскільки є митні обмеження.

Як повідомили у пресслужбі, замовлення привезуть у поштове відділення, яке розташоване найближче до замовника, в обраному місті Польщі. Деталі про доставку надсилаються в SMS-повідомленні на телефонний номер. Оплатити товари та доставку наразі можна тільки банківською карткою онлайн.

Ідучи назустріч клієнтам, ми запускаємо доставку товарів із нашого сайту до Польщі. Наразі вона розповсюджується на харчові продукти, напої, засоби гігієни, одяг та інші товари широкого попиту. Надалі плануємо розширювати сервіси за кордоном,

– розповідає співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Він також додав, що понад 5 мільйонам українських громадян, яких прихистила Польща, зараз не вистачає сервісу зі зручним та зрозумілим інтерфейсом для купівлі товарів в інтернеті, тому це і спонукало Rozetka до такого рішення.

Rozetka запустила доставку до Польщі / Фото пресслужби Rozetka

Rozetka в Україні

Станом на кінець вересня працюють 254 точок видачі онлайн-ритейлера у 73 населених пунктах України.

В Україні отримати замовлення із сайту можна у будь-якій точці видачі Rozetka, а також у відділеннях Нової пошти та "Укрпошти". Оплата товарів доступна готівкою, банківською карткою або коштами з карток "єПідтримка" і "Пакунок малюка". Також можлива оплата частинами для власників карток ПриватБанку і Monobank.