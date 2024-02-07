Перевір, чи ти – котик-мандрівник: розважальний тест
Любиш подорожувати й не уявляєш свого життя без нових країн та вражень? Настав час перевірити, чи ти – котик-мандрівник.
Тест створений виключно з розважальною метою. Тому відповідай чесно й дізнавайся свій відсоток котячої мандрівничості, а тоді шер друзям)
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Обережно! Тест може розблокувати спогади, після яких тобі захочеться забути про все й терміново вирушити у відпустку. Тим більше, що вже через декілька тижнів стартує весняний мандрівничий сезон.
Перевір, чи ти – котик-мандрівник
Яке місто – найвідвідуваніше у світі
Нещодавно стало відомо, яке місто стало найвідвідуванішим у світі у 2023 році. Отже – must visit для котиків. Цей почесний титул отримав Стамбул. Упродовж року місто відвідало понад 20 мільйонів людей з різних країн та континентів.
Стамбул зачаровує людей своєю тисячолітньою історією та унікальною культурою. Місто розташоване на території двох континентів – Європи й Азії й поєднує у собі найкращі традиції Заходу та Сходу.
Другим за кількістю туристів став Лондон. Туди упродовж минулого року прибули понад 18 мільйонів туристів з різних куточків світу.
Які ще міста увійшли до топу
- Третє місце – Дубай.
- Четверте – Анталія.
- П'яте – Париж.