Тест создан исключительно с развлекательной целью. Поэтому отвечай честно и узнавай свой процент кошачьей путешественности, а потом шер друзьям)

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Тест может разблокировать воспоминания, после которых тебе захочется забыть обо всем и срочно отправиться в отпуск. Тем более, что уже через несколько недель стартует весенний сезон путешествий.

Проверь, Проверь, являешься ли ты – котиком-путешественником:

Какой город – самый посещаемый в мире

Недавно стало известно, какой город стал самым посещаемым в мире в 2023 году. А значит – must visit для котиков-путешественником. Этот почетный титул получил Стамбул. В течение года город посетило более 20 миллионов человек из разных стран и континентов.

Стамбул очаровывает людей своей тысячелетней историей и уникальной культурой. Город расположен на территории двух континентов – Европы и Азии и сочетает в себе лучшие традиции Запада и Востока.

Вторым по количеству туристов стал Лондон. Туда в течение прошлого года прибыли более 18 миллионов туристов из разных уголков мира.

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