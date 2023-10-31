Міністерство закордонних справ Великої Британії (FCDO) попередило своїх громадян щодо поточної ситуації у Франції. Відомство інформує про останні події в цій країні та попереджає про потенційні ризики, які можуть виникнути найближчими днями.
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Мандрівників попереджають про ризики у Франції
Франція підвищила свій національний рівень загрози до максимального рівня, який називають "рівнем надзвичайної атаки". Таке рішення прийняли після смертельної атаки в Аррасі, розташованому на півночі країни, 13 жовтня 2023 року.
Цей рівень загрози описується як "максимальна пильність і захист у разі безпосередньої загрози терористичного акту або одразу після",
– зазначається у повідомлення відомства.
Було видано також попередження щодо потенційної евакуації місць скупчення людей у Франції. Це стосується відомих місць, як-от аеропорти, вокзали, зупинки громадського транспорту, туристичні пам'ятки, основні спортивні об'єкти, навчальні заклади та великі комерційні центри.
В міністерстві закликали бути пильними й готовими до посилених перевірок безпеки. МЗС Британії настійливо рекомендує дотримуватися порад місцевої влади.
Що сталося у Франції напередодні?
Як відомо, у середній школі Гамбетта в Аррасі стався теракт 13 жовтня близько 11:00. За словами свідків, виходець з Чечні напав на вчителя та завдав йому кількох смертельних поранень ножем. Також побив ще двох співробітників навчального закладу. Серед учнів постраждалих немає. Очевидці кажуть, що зловмисник у моменті вигукував "Аллаху Акбар".
Повідомляють, що нападника вже затримали. Ним виявився 20-річний чеченець, уродженець Росії. Під час нападу на вчителя літератури він щонайменше раз вигукнув "Аллаху Акбар". Поліція вже відкрила кримінальне провадження з поміткою про тероризм.
Крім того, у суботу, 14 жовтня, паризький Лувр зачинив свої двері для відвідувачів. Відомо, що евакуйовували цього дня також Версальський палац.
За наявними даними, Лувр зачиняли у суботу "з міркувань безпеки", а Версальський палац на тлі повідомлень про нібито замінування.