Міністерство закордонних справ Великої Британії (FCDO) попередило своїх громадян щодо поточної ситуації у Франції. Відомство інформує про останні події в цій країні та попереджає про потенційні ризики, які можуть виникнути найближчими днями.

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Мандрівників попереджають про ризики у Франції

Франція підвищила свій національний рівень загрози до максимального рівня, який називають "рівнем надзвичайної атаки". Таке рішення прийняли після смертельної атаки в Аррасі, розташованому на півночі країни, 13 жовтня 2023 року.

Цей рівень загрози описується як "максимальна пильність і захист у разі безпосередньої загрози терористичного акту або одразу після",

– зазначається у повідомлення відомства.

Було видано також попередження щодо потенційної евакуації місць скупчення людей у ​​Франції. Це стосується відомих місць, як-от аеропорти, вокзали, зупинки громадського транспорту, туристичні пам'ятки, основні спортивні об'єкти, навчальні заклади та великі комерційні центри.

В міністерстві закликали бути пильними й готовими до посилених перевірок безпеки. МЗС Британії настійливо рекомендує дотримуватися порад місцевої влади.

Зауважте: Франція також стала свідком серії пропалестинських демонстрацій. Швидко відреагувавши, французька влада посилила заходи безпеки навколо місць єврейської громади. Туристам рекомендовано залишатися пильними до свого оточення та не наближатися до демонстрацій, що тривають.

Що сталося у Франції напередодні?

Як відомо, у середній школі Гамбетта в Аррасі стався теракт 13 жовтня близько 11:00. За словами свідків, виходець з Чечні напав на вчителя та завдав йому кількох смертельних поранень ножем. Також побив ще двох співробітників навчального закладу. Серед учнів постраждалих немає. Очевидці кажуть, що зловмисник у моменті вигукував "Аллаху Акбар".

Повідомляють, що нападника вже затримали. Ним виявився 20-річний чеченець, уродженець Росії. Під час нападу на вчителя літератури він щонайменше раз вигукнув "Аллаху Акбар". Поліція вже відкрила кримінальне провадження з поміткою про тероризм.

Крім того, у суботу, 14 жовтня, паризький Лувр зачинив свої двері для відвідувачів. Відомо, що евакуйовували цього дня також Версальський палац.

За наявними даними, Лувр зачиняли у суботу "з міркувань безпеки", а Версальський палац на тлі повідомлень про нібито замінування.