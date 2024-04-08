Вже спричинили серйозні аварії: Росія намагається зупинити роботу європейської залізниці

Росія не може змиритися з рівнем життя цивілізованих країн. Офіційна Москва "засвітилася" при спробах зламати роботу європейської залізниці.

Підозрюють, що саме Москва "стоїть" за хакерськими атаками на мережі чеського національного залізничного оператора, а також – залізничні компанії у країнах Балтії та Румунії.

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Деталі про атаку Росії

Мартін Купка – міністр транспорту Чехії – розповів, що Росія робить численні спроби втрутитися у роботу залізничних мереж ЄС. Загалом країна-агресорка робить це у межах своєї кампанії з дестабілізації Євросоюзу.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва здійснила вже тисячі спроб атакувати європейську транспортну систему. За словами Купки, під час минулих атак з ладу вийшли системи продажу квитків, а також – втручання у сигнали призвели до серйозних аварій.

Упродовж останніх двох років зафіксували кібератаки "проросійських хакерських груп" на залізничні компанії країн Балтії та Румунії.

Окрім того, Купка повідомив й радісну новину. Чехія станом на 2024 рік планує будівництво високошвидкісної залізничної лінії. Вона поєднає Берлін, Прагу та Відень. Добратися можна буде за 4 години. Наголошують, що також введуть обмеження на можливість іноземних операторів брати участь у тендерах.