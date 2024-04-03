В Україні від 24 лютого 2022 року не працюють аеропорти. Тому українці часто користуються послугами румунських та іноді болгарських. Тепер мандрівників чекають зміни.

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Що змінилося

З березня 2024 року пасажири, які вилітають з аеропортів Болгарії та Румунії до країн Шенгенської зони, не проходять паспортний контроль. Окрім того, правило діє й на людей, які прибувають до Болгарії та Румунії з країн Шенгенської зони.

Наголошують, що це дуже спростить життя. Фактично пасажири проходять всі процедури так, наче користуються послугами внутрішніх рейсів. Перед вильотом доведеться пройти контроль безпеки, а після приземлення достатньо буде просто забрати речі та вільно піти до міста.

Після того, як Болгарія та Румунія долучилися до Шенгенської зони, місцеві аеропорти чекає перепланування. Раніше паспортний контроль був однією з головних процедур, а тепер левова частка пасажирів звільнені від нього.

Тепер українці можуть перебувати на території Болгарії та Румунії до 90 днів у межах 180-денного періоду. Окрім того, наголошують, що Румунія прийняла понад 70 тисяч біженців.