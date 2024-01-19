Напівоголений росіянин з сокирою влаштував дебош у Таїланді

У Таїланді напівоголений чоловік влаштував дебош з сокирою. Як з'ясувалося, ним виявився 24-річний громадянин Росії.

Це трапилося вночі, 17 січня, в адміністрації Пхукета. Зловмисник розбив скляні двері офісу місцевого губернатора.

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Росіянин із сокирою влаштував бешкет в Таїланді

Росіянин пробрався у будівлю адміністрації провінції Таїланду Пхукет і погрожував сокирою меру провінції.

Зловмисник розбив скляні двері офісу місцевого губернатора на четвертому поверсі. Росіянин прибув на місце події в самих лише шортах.

Росіянин із сокирою влаштував бешкет в Таїланді / Фото khaosod.co.th

Першим чоловіка помітив охоронець, який почув дзвінок телефону та вирішив перевірити, чи перебуває хтось в приміщенні. Виявилося, що там, на першому поверсі біля ліфта, ховався невідомий.

Безглузде хуліганство російського туриста в будівлі адміністрації Пхукета, що призвело до значних пошкоджень офісу губернатора, закінчилося арештом росіянина і подальшою госпіталізацією,

– йдеться у публікації.

Співробітники служби безпеки намагалися затримати, проте він втік. Згодом вже на місце події прибули поліцейські, які помітили сліди крові на підлозі. Під столом помічника губернатора лежала пожежна сокира. Знаряддя також було залите кров'ю.

Під столом виявили сокиру / Фото khaosod.co.th

Чоловіка доправили до психлікарні з попереднім діагнозом: "психічний розлад". Очікується, що росіянина обстежать і залишать під наглядом, а потім висунуть звинувачення у хуліганстві.

Зауважимо, у Латвії розпочався процес депортації 985 громадян Росії. Людям надіслано листи із запрошенням протягом двох тижнів виїхати або оформити свій легальний статус у Латвії.