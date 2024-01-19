Это произошло ночью, 17 января, в администрации Пхукета. Злоумышленник разбил стеклянную дверь офиса местного губернатора.

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Россиянин с топором устроил дебошир в Таиланде

Россиянин пробрался в здание администрации провинции Таиланда Пхукет и угрожал топором мэру провинции.

Злоумышленник разбил стеклянную дверь офиса местного губернатора на четвертом этаже. Россиянин прибыл на место происшествия в одних шортах.

Россиянин с топором устроил дебошир в Таиланде / Фото khaosod.co.th

Первым мужчину заметил охранник, услышавший звонок телефона и решил проверить, находится ли кто-нибудь в помещении. Оказалось, что там, на первом этаже у лифта, скрывался неизвестный.

Бессмысленное хулиганство российского туриста в здании администрации Пхукета, повлекшее значительные повреждения офиса губернатора, закончилось арестом россиянина и последующей госпитализацией,

– говорится в публикации.

Сотрудники службы безопасности пытались задержать, однако он скрылся. Впоследствии уже на место происшествия прибыли полицейские, заметившие следы крови на полу. Под столом помощника губернатора лежал пожарный топор. Орудие также было залито кровью.

Под столом обнаружили топор / Фото khaosod.co.th

Мужчину доставили в психушку с предварительным диагнозом: "психическое расстройство". Ожидается, что россиянина обследуют и оставят под наблюдением, а затем предъявят обвинения в хулиганстве.

Заметим, в Латвии начался процесс депортации 985 граждан России. Людям отправлено письма с приглашением в течение двух недель уехать или оформить свой легальный статус в Латвии.