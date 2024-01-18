Відсьогодні аеропорт оголосив, що новий код Кишинева – RMO – з'явиться на всіх картах польотів і на кожному табло. Чому його змінили й до чого тут дерусифікація – дізнаєтесь далі.

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Змінили з KIV на RMO

Код RMO розшифровується як "Республіка Молдова". Раніше аеропорт Кишинева мав шифр KIV. Його присвоїли через російську назву міста "Кишинёв". Але відколи Молдова повернулася до румунської мови, назва її столиці пишеться як Chișinău.

Про зміну коду міжнародного аеропорту Молдови було оголошено в грудні. Це перший такий випадок в авіаційній галузі.

Міжнародний код IATA використовується для купівлі квитків. Тому якщо у пасажирів виникнуть проблеми під час бронювання, потрібно звернутися до технічної підтримки авіакомпанії.

Проблеми через зміну коду

Форс-мажори через новий код аеропорту вже траплялися цього місяця. Авіакомпанія WizzAir випадково "‎скасувала" всі рейси зі столиці Молдови з 15 січня. Через перехід на інший код, стався технічний збій.

Квитки з Кишинева деякий час неможливо було забронювати. Всі рейси були позначені "‎скасованими". Згодом помилку вдалось усунути й можливість бронювання відновилась. У компанії Turkish Airlines також виникли труднощі через зміну коду аеропорту Кишинева на RMO.