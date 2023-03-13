Росіян можуть позбавити на Балі віз по прибуттю: українці також потрапили під удар

Жителі Росії, а також українці, які прибувають на Балі, користуються спрощеним візовим режимом. Проте для громадян двох країн можуть скасувати спрощені умови в'їзду на острів.

Усе через погану поведінку та зловживання дозволом на перебування на острові. Про це заявив губернатор Балі Ваян Костер під час брифінгу 12 березня.

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Відтак, чиновник звернувся до Міністерства закордонних справ і Міністерства юстиції та прав людини і запропонував скасувати візи по прибуттю для російських та українських туристів.

Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візовий режим для росіян і українців,

– повідомив Ваян Костер.

Жителів Балі обурює поведінка росіян та українців

У мережі часто з'являється інформація, що мандрівники імовірно з Росії та України порушують правила дорожнього руху та грубо поводяться з поліцейськими, які зупиняють їх.

Крім цього, губернатор Балі пояснив своє рішення тим, що також отримав повідомлення і скарги на російських і українських туристів. Вони зловживають своїми туристичними візами, щоб знайти роботу на острові.

Чому саме ці дві країни? Наразі вони перебувають у стані війни, тому вони приїжджають на Балі не лише як туристи, але й для того, щоб працювати,

– додав Костер.

За даними Імміграційної служби Балі, впродовж 2022 року на острів прибуло майже 60 тисяч росіян, а у 2023 році – уже понад 43 тисячі росіян. При цьому імміграційна служба Балі оголосила про депортацію 31 російського та українського туриста.