Все из-за плохого поведения и злоупотребления разрешением на пребывание на острове. Об этом заявил губернатор Бали Ваян Костер на брифинге 12 марта.
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Чиновник обратился в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека и предложил отменить визы по прибытию для российских и украинских туристов.
Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев,
– сообщил Ваян Костер.
Жителей Бали возмущает поведение россиян и украинцев
В сети часто появляется информация, что путешественники предположительно из России и Украины нарушают правила дорожного движения и грубо обращаются с останавливающими их полицейскими.
Кроме этого, губернатор Бали объяснил свое решение тем, что также получил уведомления и жалобы на российских и украинских туристов. Они злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу на острове.
Почему эти две страны? В настоящее время они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать,
– добавил Костер.