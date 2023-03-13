Все из-за плохого поведения и злоупотребления разрешением на пребывание на острове. Об этом заявил губернатор Бали Ваян Костер на брифинге 12 марта.

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Чиновник обратился в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека и предложил отменить визы по прибытию для российских и украинских туристов.

Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев,

– сообщил Ваян Костер.

Жителей Бали возмущает поведение россиян и украинцев

В сети часто появляется информация, что путешественники предположительно из России и Украины нарушают правила дорожного движения и грубо обращаются с останавливающими их полицейскими.

Кроме этого, губернатор Бали объяснил свое решение тем, что также получил уведомления и жалобы на российских и украинских туристов. Они злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу на острове.

Почему эти две страны? В настоящее время они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать,

– добавил Костер.

К слову! По данным Иммиграционной службы Бали, за 2022 год на остров прибыло почти 60 тысяч россиян, а в 2023 году – уже более 43 тысяч россиян. При этом иммиграционная служба Бали объявила о депортации 31 российского и украинского туриста.