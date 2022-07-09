За даними опитування агентства Ipsos, цьогоріч на роботу піде половина молодих людей віком від 15 до 27 років. Якщо деяких цікавлять вакансії з повним робочим днем, то інші звертають увагу на часткову зайнятість.

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Яку роботу пропонують для підробітку в Чехії

Компанія Datart у Ліберці бере на роботу на неповний робочий день повнолітніх працівників та платить 120 крон на годину.

у Ліберці бере на роботу на неповний робочий день повнолітніх працівників та платить Компанія Rengl платить 170 крон на годину за поклейку плакатів у вихідні дні у Чеську-Будеєвицях і навіть 180 крон на годину – у місті Фрідек-Містек.

у вихідні дні у Чеську-Будеєвицях і навіть – у місті Фрідек-Містек. SC&C шукає людей для проведення соціального опитування в Усті-над-Лабем та Ческе-Будейовіцах. Робочий інструмент — телефон або планшет, де анкета заповнюється респондентами. Компанія платить 150 крон за одну заповнену анкету .

в Усті-над-Лабем та Ческе-Будейовіцах. Робочий інструмент — телефон або планшет, де анкета заповнюється респондентами. Компанія платить . Доглядальникам за домашніми собаками чи кішками Ліберці за неповний робочий день пропонують від 100 до 300 крон на годину.

Крім цього, аптеки, McDonald's, Česká pošta, Tesco, Albert, Penny Market, Billa та Teta постійно потребують працівників на неповний робочий день. Однак розмір зарплати вони не розголошують.

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