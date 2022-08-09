Как сообщили в Министерстве труда и социальных дел Чехии, в стране нашли работу около 100 тысяч украинцев. Данные приведены практически за весь период полномасштабной российско-украинской войны – с 24 февраля до конца июля.

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Какова ситуация с трудоустройством беженцев в Чехии

Если быть точным, то за более чем 5 месяцев в Чехии официально нашли работу 97 238 граждан Украины. Правда, из них осталось работать в стране 73 908 беженцев с открытой визой временной защиты . Дело в том, что многие украинцы уже вернулись домой или уволились с работы.

При этом еще около 6 тысяч беженцев находятся на бирже труда, то есть активно ищут работу.

Какие сферы больше всего нуждаются в работниках

Работодатели в Чехии предлагают в большинстве своем должности на производстве, которые предусматривают физическую работу, а также в стране сейчас ищут сезонных работников.

Чаще всего беженцы вовлечены в работу как монтажники, сборщики на линии, разнорабочие на строительстве или на производстве и в транспортной отрасли. В долгосрочной перспективе компаниям не хватает квалифицированных мастеров или специалистов в области информационных технологий.

К слову! Больше украинцев сейчас трудоустроено в Среднечешском (11 603 человека) и Пльзенском (10 239) краях, а также в Праге (8 773).