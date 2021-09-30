Украинцы в Европе заслужили репутацию трудолюбивых и способных работников. Поэтому на наших граждан есть большой спрос. В Европе охотно ждут медиков из Украины и разнорабочих.

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Работа для медсестер

По данным ресурса для поиска работы Styler, медсестрам в Норвегии предлагают от 110 тысяч гривен. Так, одна из норвежских фирм, которая занимается подбором на работу в скандинавских странах медсестер и других работников сферы здравоохранения, предлагает украинкам работу с полным пакетом социальных гарантий и средней зарплатой 3 500 евро (около 108 536 гривен). Чтобы устроится на эту должность, у кандидатки должен быть диплом медицинской сестры, фельдшера или врача, полученный после 2010 года. Также фирма обещает провести обучение и практику в домах престарелых.

В Германии медсестрам из Украины готовы платить 2 500 – 3 000 евро с возможностью дальнейшего увеличения этой суммы. Желающим занять эти вакансии нужно иметь среднее медицинское образование и непрерывный опыт работы медсестрой от трех лет. Также пригодится знание немецкого языка. Однако, работодатели часто готовы оплатить кандидатам языковые курсы.

В Словакии предлагают зарплату поскромнее. В этой стране медсестра с Украины сможет получать 950 – 1 200 евро. Ехать на такую ​​работу не слишком выгодно, учитывая то, что в частной стоматологической клинике в Киеве можно получать около 20 000 гривен ежемесячно.

Работа для сварщиков

Украинец, который умеет работать со строительными металлоконструкциями (сварщик 135 и 141), может за месяц заработать в одной из эстонских компаний, представленных на шведском рынке, от 98 до 130 тысяч гривен.

За аналогичную работу в Польше готовы платить около 45 – 65 тысяч гривен, а во Франции еще меньше.

Для сравнения, в столице Украины квалифицированный сварщик вполне может зарабатывать 30 – 40 тысяч гривен. Это реальные цифры, предлагаемые на рынке труда.

Работа для работников по демонтажу

Около 2 600 – 2 900 евро в месяц (до 90 тысяч гривен) предлагают украинцам, которые согласятся на работу в международной строительной компании (Германия, Швеция, Чехия, Великобритания, Израиль). В обязанности входят работы по демонтажу старых зданий и реконструкции гостиничных и административных комплексов. Такие условия предлагает одна из фирм, которая занимается подбором персонала в компаниях в 57 странах мира.

В Украине такие специалисты недостаточно востребованы Для многих специалистов подобная работа не является постоянной, а скорее считается временной подработкой.

Работа для водителей

Водители-международники категории СЕ с Украины – одни из самых востребованных в Европе. Сейчас дальнобойщиков разыскивают не менее активно, чем медиков. Так, компания, которая является лидером в сфере международных перевозок из Литвы, предлагает водителям, готовым ездить на Man'ах и DAF'ах , заработную плату от 1 800 – 2 200 евро в месяц. А наличие паспорта Евросоюза дает возможность увеличить этот показатель до 3 000 евро (то есть, до 93 тысяч гривен).

Итальянские компании за аналогичную работу предлагают 68 тысяч гривен. Интересно, что опыт работы по Европе не является обязательным.

В Польше украинские водители могут получать примерно 60 – 70 тысяч гривен.