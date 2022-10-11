Так, йдеться про онлайн-інструмент "EU Talent Pool" (Кадровий резерв ЄС). Він призначений для спрощеного пошуку роботи в європейських країнах. Користуватися сервісом можуть громадяни України, які опинилися на території Євросоюзу через злочинну повномасштабну російсько-українську війну.

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Що відомо про "EU Talent Pool" та як працюватиме сервіс

Користувачі "EU Talent Pool" можуть завантажувати свої резюме, які будуть доступні для понад 4 тисяч роботодавців у Європі, що загалом пропонують 3 мільйони вакансій. Переглядати резюме зможуть як державні служби зайнятості, так і приватні агентства зайнятості.

Комісар ЄС з питань зайнятості Ніколас Шмідт заявив, що до пілотного проєкту поки приєдналися п'ять європейських країн, включаючи Польщу, в якій перебуває найбільше українських біженців.

Для роботодавців у ЄС, які, як ми знаємо, стикаються з нестачею робочої сили в багатьох секторах, це може бути важливим ресурсом, на який можна розраховувати,

– додав чиновник.

Сервіс доступний англійською, українською та російською мовами.