Так, речь идет об онлайн-инструменте "EU Talent Pool" (Кадровый резерв ЕС) . Он предназначен для упрощенного поиска работы в европейских странах. Пользоваться сервисом могут граждане Украины, оказавшиеся на территории Евросоюза из-за преступной полномасштабной российско-украинской войны.

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Что известно об "EU Talent Pool" и как будет работать сервис

Пользователи "EU Talent Pool" могут загружать свои резюме, которые будут доступны для более 4 тысяч работодателей в Европе, что в общей сложности предлагают 3 миллиона вакансий. Просматривать резюме могут как государственные службы занятости, так и частные агентства занятости.

Комиссар ЕС по вопросам занятости Николас Шмидт заявил, что к пилотному проекту пока присоединились пять европейских стран, включая Польшу, в которой находятся больше всего украинских беженцев.

Для работодателей в ЕС, которые, как мы знаем, сталкиваются с нехваткой рабочей силы во многих секторах, это может быть важным ресурсом, на который можно рассчитывать,

– добавил чиновник.