В Польщі охоче беруть на роботу українських водіїв

Польські транспортні компанії стикнулися з дефіцитом водіїв. Серед причин браку персоналу – мало кваліфікованих претендентів з відповідним досвідом.

Так, зараз в Польщі не вистачає приблизно 100 тисяч професійних водіїв. Як наслідок, транспортні компанії адаптовують свої пропозиції роботи до потреб іноземних працівників. Зокрема, роботодавці охоче працевлаштують українців.

Це цікаво Українці в Італії: характерний портрет трудових мігрантів і способи легалізації

Персонал шукають як для транспортних перевезень, так і пасажирських. Тож компанії потребують далекобійників, водіїв вантажівок та автобусів.

Інтерес до водіїв з-за кордону є наслідком недостатньої кількості працівників на польському ринку. А дефіцит, своєю чергою, спричинений в основному високими витратами та складним процесом отримання прав. Крім цього, поляки неохоче зголошуються на вакансії такого роду через роботу в умовах стресу, дефіцит часу та позмінний графік.

Разом з тим, у транспортній галузі в Польщі уже залучено чимало українців. А через російсько-українську війну в країні значно зросла кількість громадян України, які розраховують на працевлаштування. Тож це чудова нагода влаштуватися на роботу в сфері перевезень.

Вам може бути цікаво – Гелікоптери Литви супроводжують поїзди росії до Калінінграда: дивіться відео