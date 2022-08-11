Так, сейчас в Польше не хватает примерно 100 тысяч профессиональных водителей. Как следствие, транспортные компании адаптируют свои предложения к потребностям иностранных работников. В частности, работодатели охотно трудоустроят украинцев.

Это интересно Украинцы в Италии: характерный портрет трудовых мигрантов и способы легализации

Персонал ищут как для транспортных, так и пассажирских перевозок. Поэтому компании нуждаются в дальнобойщиках, водителях грузовиков и автобусов.

Интерес к водителям из-за границы является следствием недостаточного количества работников на польском рынке. А дефицит, в свою очередь, вызван в основном высокими расходами и сложным процессом получения прав. Кроме того, поляки неохотно идут на вакансии такого рода из-за работы в условиях стресса, дефицита времени и посменного графика.

Вместе с тем, в транспортной отрасли в Польше уже привлечены много украинцев. А из-за российско-украинской войны в стране значительно возросло количество граждан Украины, рассчитывающих на трудоустройство. Это прекрасная возможность устроиться на работу в сфере перевозок.