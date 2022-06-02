Робота українців у Швейцарії: скільки можна заробити в одній з найдорожчих країн світу для життя

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало українців вирушило шукати тимчасового прихистку в інших країн. 51 тисяча біженців зареєструвалися у Швейцарії.

Ця країна вважається однією із найдорожчих для життя, тому, очевидно, що заробляти потрібно достатньо. Деякі українці теж вже встигли працевлаштуватися, втім, лише близько 1 тисяча отримала дозвіл на роботу. Про це свідчать дані Секретаріату міграції Швейцарії.

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Ким працюють українці у Швейцарії

Так, у секретаріаті з питань міграції зазначають, що більше 51 тисячі біженців наразі отримали спеціальний статус "S". Він дає їм право на проживання терміном до року із можливістю продовження.

За словами влади, більшість дозволів на роботу було видано у готельно-ресторанній індустрії, у секторі ІТ, консалтингу у галузі освіти та сільського господарства.

Скільки можна заробити у Швейцарії

За даними сайту salaryexplorer, середня заробітня плата у Швейцарії становить 124 000 швейцарських франків на рік або 10,3 тисячі франків на місяць. Швейцарський франк зараз дорівнює близько 30,93 гривням.

Заробітна плата у Швейцарії коливається від 31 300 CHF до 553 000 CHF. Втім, ціни тут одні із найвищих у світі на все – проживання, харчування тощо, а зарплати значно відрізняються в залежності від професії.

Згідно з різними даними, близько 25% населення країни заробляє менш як 67 600 швейцарських франків на рік, тоді як 75% мають вищу від цієї суми зарплатню.