Португалія видаватиме спеціальні візи для віддалених працівників: названі основні вимоги

Іноземці, які працюють віддалено, можуть отримати окрему посвідку на проживання в Португалії – "візу цифрового кочівника". Влада країни оприлюднила вимоги до претендентів.

Як подати заявку на отримання "візи цифрового кочівника" Португалії

Новий вид посвідки на проживання дозволяє віддаленим працівникам жити та працювати в Португалії впродовж одного року або довше. Тим часом країна висунула одну з найголовніших вимог для отримання "візи цифрового кочівника" – претенденти повинні заробляти щонайменше 2 750 доларів на місяць. А це у чотири рази більше за мінімальну заробітню плату в Португалії.

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Заявки почнуть приймати уже з 30 жовтня. Ви можете звернутися до консульства Португалії або в імміграційне агентство Португалії Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. З собою, окрім підтвердження доходів за останні три місяці, заявники повинні мати документи про податкове резидентство та трудовий договір (або підтвердження про самозайнятість).

Дистанційні працівники можуть подавати документи на отримання візи як для тимчасового перебування терміном до одного року, так і для посвідки на проживання терміном до п’яти років.

Популярність Португалії серед віддалених працівників пояснюється декількома причинами:

низька вартість життя;

м’який клімат;

велика кількість коворкінгів;

хороша інфраструктура з іншими великими європейськими містами.

А однією з найбільших переваг програми є те, що власники візи можуть вільно подорожувати по всій Шенгенській зоні.