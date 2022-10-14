Как подать заявку на получение "визы цифрового кочевника" Португалии
Новый вид вида на жительство позволяет удаленным работникам жить и работать в Португалии в течение одного года или дольше. Между тем, страна выдвинула одно из самых главных требований для получения "визы цифрового кочевника" – претенденты должны зарабатывать по меньшей мере 2 750 долларов в месяц. А это в четыре раза больше минимальной заработной платы в Португалии.
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Заявки начнут принимать уже с 30 октября. Вы можете обратиться в консульство Португалии или в иммиграционное агентство Португалии Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. С собой, кроме подтверждения доходов за последние три месяца, заявители должны иметь документы о налоговом резидентстве и трудовом договоре (или подтверждение о самозанятости).
Дистанционные работники могут подавать документы на получение визы как для временного пребывания на срок до одного года, так и на вид на жительство на срок до пяти лет.
Популярность Португалии среди удаленных работников объясняется несколькими причинами:
- низкая стоимость жизни;
- мягкий климат;
- большое количество коворкингов;
- хорошая инфраструктура с другими крупными европейскими городами.
А одним из самых больших преимуществ программы является то, что владельцы визы могут свободно путешествовать по всей Шенгенской зоне.