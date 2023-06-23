Хто в Польщі заробляє найбільше: свіжий рейтинг професій
Джерело:The Warsaw
Експерти дослідили найбільш високооплачувані професії в Польщі за минулий рік. Найбільше у 2022 році заробляли не IT-фахівці.
За даними Головного статистичного управління Польщі, середня зарплата у країні минулого року становила 6 346 злотих брутто (57 560 гривень). За 2022 рік вона зросла на 11,7%. У яких професіях у Польщі заробляють найбільше – читайте далі.
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Рейтинг найвищих зарплат у Польщі
Найкраще у країні заробляють шахтарі. В середньому вони мають 11 100 злотих на місяць (понад 100 000 гривень).
Ось якими були заробітки в різних галузях:
- гірничодобувна промисловість і розробка кар'єрів – 11 100 злотих;
- інформаційні технології – 11 000 злотих;
- фінансова та страхова діяльність – 10 000 злотих;
- державне управління – 7 600 злотих;
- сільське і лісове господарство, полювання та рибальство – 6 800 злотих;
- охорона здоров'я та соціальна допомога – 6 600 злотих;
- освіта – 5 900 злотих;
- торгівля – 5 600 злотих;
- культура, розваги та відпочинок – 5 500 злотих;
- будівництво – 5 300 злотих;
- послуги – 4 800 злотих;
- гастрономія та готельний бізнес – 4 100 злотих.
У Польщі наразі офіційно працевлаштований кожен четвертий український біженець. Країні вдалося закрити багато вакансій. За останні півтора року в Польщі відкрилися нові бізнеси, у тому числі й українські компанії, які беруть на роботу земляків. Українські біженці найчастіше працюють у сфері виробництва та послуг.
В яких містах Польщі найкращі зарплати
Головне статистичне управління Польщі опублікувало дані про середню зарплату в регіонах. Виявилось, що найвигідніше працювати не у Варшаві, а в менших містах – Кракові та Гданську.
У Кракові зарплата найвища – 10 050 злотих на місяць (87 805 гривень). У Гданську за місяць можна в середньому заробити 9 645 злотих (84 260 гривень).