По данным Главного статистического управления Польши, средняя зарплата в стране в прошлом году составила 6 346 злотых брутто (57 560 гривен). За 2022 год она выросла на 11,7%. В каких профессиях в Польше зарабатывают больше всего – читайте дальше.

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Рейтинг самых высоких зарплат в Польше

Лучше всего в стране зарабатывают шахтеры. В среднем они получают 11 100 злотых в месяц (более 100 000 гривен).

Вот какими были зарплаты в разных отраслях:

горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 11 100 злотых;

– 11 100 злотых; информационные технологии – 11 000 злотых;

– 11 000 злотых; финансовая и страховая деятельность – 10 000 злотых;

– 10 000 злотых; государственное управление – 7 600 злотых;

– 7 600 злотых; сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство – 6 800 злотых;

– 6 800 злотых; здравоохранение и социальная помощь – 6 600 злотых;

– 6 600 злотых; образование – 5 900 злотых;

– 5 900 злотых; торговля – 5 600 злотых;

– 5 600 злотых; культура, развлечения и отдых – 5 500 злотых;

– 5 500 злотых; строительство – 5 300 злотых;

– 5 300 злотых; услуги – 4 800 злотых;

– 4 800 злотых; гастрономия и гостиничный бизнес – 4 100 злотых.

В Польше официально трудоустроен каждый четвертый украинский беженец. Стране удалось закрыть множество вакансий. За последние полтора года в Польше открылись новые бизнесы, в том числе украинские компании, которые берут на работу земляков. Украинские беженцы чаще всего работают в сфере производства и услуг.

В каких городах Польши лучшие зарплаты

Главное статистическое управление Польши опубликовало данные о средней зарплате в регионах. Оказалось, что выгоднее всего работать не в Варшаве, а в меньших городах – Кракове и Гданьске.

В Кракове зарплата самая высокая – 10 050 злотых в месяц (87 805 гривен). В Гданьске за месяц можно в среднем заработать 9 645 злотых (84 260 гривен).