47% працівників з України перебувають у Польщі безвиїзно щонайдовше 3 місяці. 30% приїжджають на заробітки терміном від 3 до 6 місяців, ще 14% працюють від половини до одного року, і лише 4% – понад рік.

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Де працюють українці у Польщі

За останні 5 років 71% українців побували у Польщі кілька разів. 65% з них мають намір поїхати на роботу у республіку знову.

Короткотермінова міграція пояснюється можливістю легальної роботи лише до 6 місяців. Наслідком цього є працевлаштування українців на низькооплачувані посади, адже роботодавцям не вигідно інвестувати у підготовку та навчання персоналу з-за кордону,

– пояснює голова компанії Personnel Service Кшиштоф Інґльот.

Однак кількість високих посад для українців суттєво збільшилась. У 2019 році вакансії високої ланки обіймали 4% українців, а у 2021 році – понад 12%.

Кожен 5 українець працює у сфері послуг, 5% виконують розумову працю і менш ніж 1% належить до управлінського персоналу великих компаній.

До слова, у Польщі готують новий проєкт міграційної політики, і кількість українців, які обіймають високі посади, повинна зрости, – вважають експерти.

Довідка. Проєкт спрямований на зниження дефіциту висококваліфікованих працівників. Зокрема, планують збільшити кількість іноземців у галузі медицини, а також людей, які навчаються на технічних спеціальностях та ІТ-факультетах.

Найбільший попит у Польщі мають лікарі, фахівці з укладання кахлю та плитки, бетонники, спеціалісти з автоматики, покрівельники, слюсарі, техніки дорожнього будівництва тощо.