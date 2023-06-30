Скільки грошей українці надсилають із Польщі додому: свіже дослідження

Понад половина українців у Польщі надсилають гроші своїм рідним в Україну. Експерти дізналися, про які щомісячні суми йдеться.

Дослідження "‎Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи" провела міграційна платформа EWL. Встановили, що понад половина українців у Польщі – 56% – допомагають своїм рідним в Україні і надсилають гроші, пише 24 канал.

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В середньому йдеться про суму близько 771 злотого на місяць. Експерти вважають, що ці українці змогли успішно вийти на польський ринок праці. І біженці, і трудові мігранти знайшли джерело доходу, яке дозволяє їм заробляти і відправляти кошти в Україну.

Заробітчани, які приїхали до Польщі ще до вторгнення РФ, надсилають додому близько 899 злотих на місяць. У випадку біженців, ця сума менша – щомісяця близько 578 злотих.

За даними цього дослідження:

56% українців у Польщі відправляють гроші в Україну;

38% українців не надсилають кошти додому;

6% респондентів отримують гроші з України.

Більшу частину коштів українські біженці в Польщі витрачають на утримання своїх родин. Особливо, якщо вони приїхали разом із дітьми.

Причини для повернення

Раніше експерти дізналися про причини, які можуть мотивувати українців повернутися додому з Польщі. Серед основних чинників – безпековий та цивілізаційний вибір держави. 57% вказали на очікуване членство України в ЄС. І ще 47% – в НАТО.

Ще одним важливим фактором є економічна ситуація. 54% відповіли, що їх мотивує повернутись підвищення зарплати та поліпшення умов праці.

57% опитаних українців готові повернутися задля возз'єднання з родиною, яка залишилась в Україні.