Де працюють та скільки заробляють в Польщі українські жінки без знання мови та досвіду

Зараз все більше українок шукає роботу в Польщі, позаяк це зумовлено, зокрема, й економічною складовою. Які вакансії доступні для біженців з України в сусідній країні та про рівень оплати – читайте далі у нашому матеріалі.

Так, вимушено переселені українки, які через війну опинилися в Польщі, розуміють, що для адаптації в країні потрібно йти на роботу. Крім цього, соціальних виплат не вистачає на повноцінне життя за кордоном. Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal.

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Робота в Польщі для українок

З початком літнього сезону на польському ринку праці помітно збільшилася кількість пропозицій. Зараз є чимало вакансії у сфері обслуговування. Працівників шукають у готелях, кафе та ресторанах. Без знання польської мови і досвіду кандидати можуть розраховувати на роботу помічниць на кухні або покоївок. В місяць зарплата складає 2800 – 3300 злотих на руки (приблизно 17 – 20 тисяч гривень).

Крім цього, у літній сезон більше працівників потребують підприємства харчової промисловості. Жінки, які залучені до роботи на рибзаводах та м'ясокомбінатах, отримують 3300 – 3500 злотих на місяць (20,2 – 21,4 тисячі гривень).

Куди йти на роботу по закінченню літнього сезону? З серпня з'являється більше пропозицій у логістиці з середньою оплатою праці 2800 – 3000 злотих, з жовтня – на підприємствах легкої промисловості та виготовленні електроніки (2900 – 3500 злотих на місяць).

Ще залишається проблема ротації серед жінок, які приїхали до Польщі через війну. Більшість з них до лютого не були на заробітках і тому вони можуть міняти протягом першого місяця роботу, поки не знайдуть ту, яка їм подобається. Про те, що жінки почали активніше цікавитися роботою свідчить і той факт, що вони стали обирати вакансії, які раніше були "чоловічими", – говорить директорка Департаменту рекрутації агенції працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

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