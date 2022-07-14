Так, вынужденно переселенные украинки, которые из-за войны оказались в Польше, понимают, что для адаптации в стране нужно идти на работу. Кроме этого, социальных выплат не хватает на полноценную жизнь за границей. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Работа в Польше для украинок

С началом летнего сезона на польском рынке труда заметно возросло количество предложений. Сейчас есть немало вакансии в сфере обслуживания . Работников ищут в отелях, кафе и ресторанах. Без знания польского языка и опыта кандидаты могут рассчитывать на работу помощниц на кухне или горничных. В месяц зарплата составляет 2800 – 3300 злотых на руки (около 17 – 20 тысяч гривен).

Кроме этого, в летний сезон больше работников нуждаются в предприятиях пищевой промышленности. Женщины, привлеченные к работе на рыбзаводах и мясокомбинатах , получают 3300 – 3500 злотых в месяц (20,2 – 21,4 тысячи гривен).

Куда идти на работу по окончании летнего сезона? С августа появляется больше предложений по логистике со средней оплатой труда 2800 – 3000 злотых , с октября – на предприятиях легкой промышленности и изготовлении электроники (2900 – 3500 злотых в месяц).

Еще остается проблема ротации среди женщин, приехавших в Польшу из-за войны. Большинство из них до февраля не были на заработках и потому они могут менять в течение первого месяца работу, пока не найдут ту, которая им нравится. О том, что женщины начали активнее интересоваться работой, свидетельствует и тот факт, что они стали выбирать вакансии, которые раньше были "мужскими", – говорит директор Департамента рекрутации агентства трудоустройства Gremi Personal Анна Джоболда.