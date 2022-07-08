Працювати vs повертатися додому: як українок заохочують йти на роботу в Польщі

Робота для біженців за кордоном – один з основних факторів адаптації в чужій країні. І уряд Польщі сприяє тому, аби українські жінки працевлаштовувалися.

Переважна більшість біженців з України, які через війну виїхали до Польщі, планують працевлаштуватися, аби й надалі залишатися в країні. Річ у тому, що багато хто втратив дохід, а заощадження вичерпуються. Разом з тим, економічна ситуація в Польщі спонукає урядовців шукати нові рішення для мотивації українських жінок йти на роботу.

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Щоб через брак коштів громадянки України не поверталися додому, де перебувати небезпечно, польська влада взяла курс на інтеграцію біженок, спростивши доступ до ринку праці. Уряд вніс низку змін до закону про допомогу громадянам України, що передбачають допомогу щодо працевлаштування, догляду за дітьми і вивчення польської мови.

Зараз в сусідній країні діє спрощена процедура працевлаштування. Ба більше, українці, які оформили номер PESEL мають право на офіційну роботу. Роботодавці не висувають додаткових вимог до біженців з України.

Важливі поради для тих, хто шукає роботу в Польщі

Зверніть увагу на менші міста. Там дешевше житло і більше роботи, адже великі промислові підприємства здебільшого розташовані за межами великих агломерацій.

Там дешевше житло і більше роботи, адже великі промислові підприємства здебільшого розташовані за межами великих агломерацій. Шукайте роботу з проживанням – більшість великих агенцій працевлаштування надають таку можливість.

– більшість великих агенцій працевлаштування надають таку можливість. Слідкуйте за тим, які заходи щодо догляду за дітьми біженців пропонують конкретні місцеві адміністрації.

пропонують конкретні місцеві адміністрації. Знання польської мови серйозно підвищить шанси знайти кращу роботу.

серйозно підвищить шанси знайти кращу роботу. Перекваліфіковуйтеся. Зараз для українок доступні безкоштовні курси та школи, де можна освоїти нову спеціальність.

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За даними Міністерства соціальної політики і родини Польщі, понад 270 тисяч біженців з України знайшли у Польщі роботу. Більшість з них – це жінки. Якщо врахувати, що номер PESEL отримали понад 500 тисяч біженок в працездатному віці, то це десь половина.