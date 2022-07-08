Подавляющее большинство беженцев из Украины, которые из-за войны выехали в Польшу, планируют трудоустроиться, чтобы и дальше оставаться в стране. Дело в том, что многие потеряли доход, а сбережения иссякают. Вместе с тем, экономическая ситуация в Польше побуждает чиновников искать новые решения для мотивации украинских женщин идти на работу.
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Чтобы за неимением средств гражданки Украины не возвращались домой, где находиться опасно, польские власти взяли курс на интеграцию беженок, упростив доступ к рынку труда. Правительство внесло ряд изменений в закон о помощи гражданам Украины, предусматривающих помощь в трудоустройстве, уходе за детьми и изучении польского языка.
Сейчас в соседней стране действует упрощенная процедура трудоустройства. Более того, украинцы, оформившие номер PESEL, имеют право на официальную работу. Работодатели не выдвигают дополнительных требований к беженцам из Украины.
Важные советы для ищущих работу в Польше
- Обратите внимание на меньшие города. Там дешевле жилье и больше работы, ведь крупные промышленные предприятия в основном расположены за пределами крупных агломераций.
- Ищите работу с проживанием – большинство крупных агентств по трудоустройству предоставляют такую возможность.
- Следите за тем, какие меры по уходу за детьми беженцев предлагают конкретные местные администрации.
- Знание польского языка серьезно повысит шансы найти лучшую работу.
- Переквалифицируйтесь. Сейчас для украинок доступны бесплатные курсы и школы, где можно освоить новую специальность.
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