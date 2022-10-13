Робота в Польщі, Чехії та Румунії: ким працюють українці за кордоном та скільки заробляють

За понад 7 місяців повномасштабної війни мільйони українців покинули Україну та поїхали в сусідні країні в пошуках порятунку. З усім тим, чимало наших земляків знайшли роботу в Європі. Ділимося свіжими даними щодо працевлаштування біженців з України за кордоном.

Результати дослідження, проведеного Міграційною платформою EWL, свідчать, що понад 80% біженців з України до 24 лютого ніколи не працювали у Польщі, Чехії та Румунії. Сьогодні ж більшість з них уже самостійно заробляють гроші та забезпечують своє перебування в тій чи іншій країні. 24 канал розповідає, ким працюють вимушені українські мігранти в Європі та яка оплата праці.

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Де працюють українські біженці в Польщі, Чехії та Румунії

Польща

З початку повномасштабної російсько-української війни Польща прийняла найбільше біженців з України та першою спростила процедуру легалізації та працевлаштування для українців.

За останніми даними, понад 430 тисяч наших земляків працездатного віку знайшли роботу в сусідній країні. Здебільшого українці задіяні у сфері логістики, на підприємствах харчової та переробної промисловості, підприємствах електроніки та в автомобільній галузі, а також працюють в сфері послуг.

Майже половина біженців з України в Польщі (51%) отримують зарплатню від 500 до 1000 євро нетто (19,5 – 39 тисяч гривень).

Чехія

Від 24 лютого Чехія прийняла понад 400 тисяч українців. У Міністерстві праці і соціальної політики станом на серпень відзвітували про понад 101 тисячу працевлаштованих українських біженців. Працюють громадяни України переважно на підприємствах машинобудівної та автомобільної галузі, де у середньому заробляють 770 – 1250 євро на місяць (28 – 45 тисяч гривень).

Румунія

Наразі відомом, що в Румунії зараз працює 2 тисяч українських біженців. В основному це фізична робота на підприємствах автомобільної галузі. Середній місячний дохід становить 400 – 500 євро (14,5 – 18 тисяч гривень).

Зараз українські біженці мають можливість працювати практично у кожній країні Європи за спрощеною процедурою працевлаштування. Але головне, що більша частина біженців з України йде працювати попри те, що в європейських країнах вони можуть розраховувати на соціальні виплати,

– розповіла Марія Кузенко, керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL.