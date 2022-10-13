Результаты исследования, проведенного Миграционной платформой EWL, свидетельствуют, что более 80% беженцев из Украины до 24 февраля никогда не работали в Польше, Чехии и Румынии. Сегодня большинство из них уже самостоятельно зарабатывают деньги и обеспечивают свое пребывание в той или иной стране. 24 канал рассказывает, кем работают вынужденные украинские мигранты в Европе и какова оплата труда.

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Где работают украинские беженцы в Польше, Чехии и Румынии

Польша

С начала полномасштабной российско-украинской войны Польша приняла больше всего беженцев из Украины и первой упростила процедуру легализации и трудоустройства для украинцев.

По последним данным, более 430 тысяч наших земляков трудоспособного возраста нашли работу в соседней стране. В основном украинцы задействованы в сфере логистики, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях электроники и в автомобильной отрасли, а также работают в сфере услуг.

Почти половина беженцев из Украины в Польше (51%) получают зарплату от 500 до 1000 евро нетто (19,5 – 39 тысяч гривен).

Чехия

С 24 февраля Чехия приняла более 400 тысяч украинцев. В Министерстве труда и социальной политики по состоянию на август отчитались о более 101 тысячи трудоустроенных украинских беженцев. Работают граждане Украины преимущественно на предприятиях машиностроительной и автомобильной отрасли , где в среднем зарабатывают 770 – 1250 евро в месяц (28 – 45 тысяч гривен).

Румыния

Известно, что в Румынии сейчас работает 2 тысячи украинских беженцев. В основном, это физическая работа на предприятиях автомобильной отрасли. Средний месячный доход составляет 400 – 500 евро (14,5 – 18 тысяч гривен).