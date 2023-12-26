Раніше для цього треба було прожити у країні мінімум 4 роки. У такий спосіб влада сподівається розв'язати проблему зростання кількості вакансій у транспортному секторі.

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У Норвегії українці можуть отримати роботу у транспортній галузі

До кінця 2023 року буде представлений законопроєкт, згідно з яким українці матимуть змогу працевлаштовуватись водіями автобусів та вантажівок. До цього громадяни з країн поза Євросоюзом діяло обмеження у 4 роки проживання.

Якщо за цей законопроєкт проголосують, то це допоможе країні закрити сотні вакансій у транспортній галузі, адже наразі компанії у Норвегії потребують водіїв. Водночас українці не мають змоги працевлаштуватися, хоча і велика кількість з них має досвід роботи водіями вантажівок та автобусів у своїй країні.

Чотирирічний ценз проживання є несправедливим, коли поляки та словаки можуть приїхати сюди й отримати роботу майже за день,

– пояснила водійка з України Наталія Мон.

Нещодавно Міністерство транспорту Норвегії висунуло пропозицію, спрямовану на визнання підготовки українських водіїв автобусів і полегшення вимог для них. У рамках спільних зусиль Міністерство праці та інклюзії запропонувало тимчасове звільнення від вимоги про проживання для українських водіїв за умови надання дійсної довідки з поліції в їхній країні.

Зауважимо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Норвегію на тимчасовий захист приїхало близько 70 000 українців, серед яких є і сотні водіїв.

У нещодавній заяві директор однієї з транспортних компаній у Норвегії висловив оптимізм щодо залучення українських біженців для працевлаштування наступної весни. Примітно, що 40 водіїв вже записалося на роботу в Бергені. На думку директора, протягом 2024 року можна буде залучити близько 200 українських водіїв до роботи в країні.

Він вважає, що тимчасова зміна закону буде виграшною для всіх сторін: українці отримають гідну роботу, влада – податкові надходження, а галузь закриє вакантні робочі місця.

Українцям в Норвегію дозволять працювати водіями автобусів / Фото Unsplash

Що змінилося для українців за кордоном за 2023 рік?

Через повномасштабну війну мільйони громадян України були змушені шукати тимчасового прихистку в різних країнах ЄС. Своєю чергою європейські держави запропонували українцям безліч можливостей, як-от житло, працевлаштування, освіту, медицину, соціальні виплати тощо.

Втім, велика кількість біженців і затяжна ситуація з війною в Україні спонукає приймаючі країни на другому році змінювати умови та допомогу. Закордон 24 розібрався, що ж змінилося для українських біженців у різних державах за 2023 рік.