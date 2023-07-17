Робота в Німеччині: яких фахівців шукають найчастіше та скільки можна заробити

17 липня 2023, 09:54
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Джерело:

Wage Centre

Роботу в Німеччині вважають престижною, тому сюди переїздять трудові мігранти з усього світу. Та попри це, працівників все одно не вистачає – країна і надалі страждає через кризу кадрів.

В країні бракує кваліфікованих електриків, механіків, інженерів, IT-фахівців та інших працівників. До Німеччини у пошуках роботи переїздять мігранти з усього світу. У яких галузях тут найбільше відкритих вакансій, та скільки можна заробляти – читайте в матеріалі.

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Бракує робочих рук

Німецька економіка має дуже сприятливі умови для розвитку місцевого ринку праці. Сьогодні не лише мігранти чи біженці, а й кваліфіковані спеціалісти з благополучних регіонів Європи та Америки прагнуть знайти роботу в Німеччині.

Одна з головних умов успішного працевлаштування тут – затребуваність професії на ринку. До слова, в Німеччині дуже популярні робітничі професії. Далеко не всі йдуть навчатися в університети. Нерідко молоді хлопці у старших класах відразу хочуть здобути професію механіка чи зварювальника.

Нині в кількох галузях економіки країни відчувається дефіцит кадрів. За інформацією німецьких статистичних служб та кадрових агенцій, особливо бракує спеціалістів у сфері промисловості, інформаційних технологій, медицини, фінансів, науки й освіти.

Професії, які потрібні найбільше у 2023 році:

  • автомеханік;
  • автоелектрик;
  • акушер;
  • медсестра та лікар швидкої допомоги;
  • сантехнік;
  • інженер-механік;
  • інженер-будівельник;
  • інженер-електрик;
  • механік систем кондиціонування та холоду;
  • оператор call-центру;
  • програміст (різні напрямки);
  • зварювальник;
  • сільськогосподарський робітник;
  • соціальний працівник (догляд за людьми похилого віку);
  • спеціаліст у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму;
  • вчений, професор університету;
  • вчитель/вихователь;
  • фінансист та бухгалтер.

Скільки можна заробляти в Німеччині

У 2023 році середня зарплата в Німеччині є однією з найвищих у Європі. У країні створені всі умови для проживання та успішної кар'єри: від інфраструктури до соціального захисту. Спеціаліст на середній посаді, з непоганою освітою може розраховувати в Німеччині приблизно на 4 000 євро на місяць.

Працівники з вищою освітою заробляють у середньому близько 5 000 євро, а без освіти – близько 3 500 євро на місяць.

У країні суворо стежать за дотриманням трудового законодавства. У 2023 році мінімальна зарплата в Німеччині складає 12 євро на годину. Це означає, що робітник, який працює повний робочий день (8 годин), повинен отримувати щонайменше 1 920 євро на місяць.

Відзначимо, кадрова криза в Німеччині минулого року набула значних масштабів. Роботодавці в країні так і не змогли заповнити близько 630 тисяч вакансій.
Автор: Яна Лепка