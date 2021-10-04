Робота в Німеччині: скільки пропонують трудовим мігрантам з України
Джерело:Pmg.ua
У Німеччині відкрили тисячі вакансій для трудових мігрантів з України. Оскільки у період пандемії багато українців втратили роботу, то поїздка за кордон – це чудова можливість швидко відновити фінансову рівновагу. Розповідаємо, скільки у Німеччині пропонують іноземним працівникам.
Слід зазначити, що для роботи у Німеччині часто потрібне знання німецької мови. Рівень доходу сягає від 50 до 110 тисяч гривень.
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Скільки можна заробити у Німеччині
Різнороби
Різноробочим у Німеччині пропонують зарплату в розмірі близько 50 тисяч гривень на місяць. Робота по 8 годин на добу, можуть бути перепрацювання. На роботу і з роботи забезпечать проїзд.
Оператори верстатів
Оператори-наладники верстатів з досвідом роботи 1 – 3 роки можуть претендувати на 110 тисяч гривень. До їхніх обов'язків входить:
- налагодження та експлуатація токарного і фрезерного центру з ЧПУ згідно з кресленнями та виробничим планом;
- виготовлення деталей способом механічної обробки на ЧПУ верстатах;
- контроль якості продукції та заповнення виробничої документації;
- ефективний вибір і дотримання технології виробництва.
М'ясники
М'ясникам у Німеччині пропонують 59,4 тисячі гривень. Просять наявність відповідного диплома про освіту з кваліфікацією м'ясної промисловості (наприклад, технолог із виробництва та перероблення продукції тваринництва, технолог із виробництва м'ясних продуктів тощо). Знання німецької мови є бажаним.
Водії
Водіям-міжнародникам категорії Е готові платити 64 тисячі гривень. До кандидатів висувають такі вимоги:
- наявність категорій С + Е;
- знання графіку роботи та відпочинку водіїв;
- наявність ADR;
- вік до 55 років.
Медсестри
Медична сестра у Німеччині може заробляти 42 – 56 тисяч гривень. Для працевлаштування вимагають:
- знання німецької мови (на рівні B2 або B1, A2 як виняток);
- готовність (за необхідності) довчити та підтвердити знання в Goethe Institut або схожому навчальному закладі;
- певний досвід роботи за фахом.