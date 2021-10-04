Робота в Німеччині: скільки пропонують трудовим мігрантам з України

У Німеччині відкрили тисячі вакансій для трудових мігрантів з України. Оскільки у період пандемії багато українців втратили роботу, то поїздка за кордон – це чудова можливість швидко відновити фінансову рівновагу. Розповідаємо, скільки у Німеччині пропонують іноземним працівникам.

Слід зазначити, що для роботи у Німеччині часто потрібне знання німецької мови. Рівень доходу сягає від 50 до 110 тисяч гривень.

Цікаво Знайшов щастя і здобув досвід за кордоном, а згодом повернувся на Батьківщину: історія українця

Скільки можна заробити у Німеччині

Різнороби

Різноробочим у Німеччині пропонують зарплату в розмірі близько 50 тисяч гривень на місяць. Робота по 8 годин на добу, можуть бути перепрацювання. На роботу і з роботи забезпечать проїзд.

Оператори верстатів

Оператори-наладники верстатів з досвідом роботи 1 – 3 роки можуть претендувати на 110 тисяч гривень. До їхніх обов'язків входить:

налагодження та експлуатація токарного і фрезерного центру з ЧПУ згідно з кресленнями та виробничим планом;

виготовлення деталей способом механічної обробки на ЧПУ верстатах;

контроль якості продукції та заповнення виробничої документації;

ефективний вибір і дотримання технології виробництва.

М'ясники

М'ясникам у Німеччині пропонують 59,4 тисячі гривень. Просять наявність відповідного диплома про освіту з кваліфікацією м'ясної промисловості (наприклад, технолог із виробництва та перероблення продукції тваринництва, технолог із виробництва м'ясних продуктів тощо). Знання німецької мови є бажаним.

Водії

Водіям-міжнародникам категорії Е готові платити 64 тисячі гривень. До кандидатів висувають такі вимоги:

наявність категорій С + Е;

знання графіку роботи та відпочинку водіїв;

наявність ADR;

вік до 55 років.

Медсестри

Медична сестра у Німеччині може заробляти 42 – 56 тисяч гривень. Для працевлаштування вимагають:

знання німецької мови (на рівні B2 або B1, A2 як виняток);

готовність (за необхідності) довчити та підтвердити знання в Goethe Institut або схожому навчальному закладі;

певний досвід роботи за фахом.