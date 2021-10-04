Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Прогнозують, що нововведення матиме великий вплив на працівників з України.

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Раніше перед працевлаштуванням іноземця німецькі роботодавці були зобов'язані спочатку запропонувати роботу власним громадянам, потім дати змогу працевлаштуватися громадянам ЄС, і тільки в останню чергу брати на роботу громадян третіх країн.

Зараз цю процедуру можна за необхідності обходити, чим німецькі роботодавці залюбки користуються.

Як полегшення вимог вплине на українців

Вже зараз експерти зауважують, що українці дедалі частіше обирають Німеччину, а не Польщу або Чехію. За прогнозами, ситуація буде розвиватися на користь Німеччини.

Усе через більші зарплати. Адже якщо у Польщі українці можуть отримувати 25 – 50 тисяч гривень, то в Німеччині їхній дохід сягає 70 – 80 тисяч гривень. Самі поляки в середньому заробляють близько 40 тисяч гривень, а німці – понад 130 тисяч гривень.

Нещодавно в інтерв'ю Bloomberg глава польського кадрового агентства Кшиштоф Інглот заявив, що ситуація з міграцією українців до Німеччини – це серйозна загроза для Польщі. Бо польські роботодавці не можуть конкурувати з німецькими за рівнем зарплат.

Можна припустити, що полегшення вимог щодо працевлаштування робітників, які не є громадянами країн ЄС, вплине на зменшення кількості нелегальних працівників. Бо раніше через обмеження більшість українських заробітчан працювали у Німеччині нелегально. А це становило для них велику небезпеку.

Німецьку робочу візу отримати дуже складно. Коли українцям пропонують працювати в Німеччині за польськими або чеським робочими візами – це порушення законодавства ЄС і Німеччини. Але люди хочуть заробляти якомога більше грошей за обмежений проміжок часу, тому вони погоджуються на нелегальне працевлаштування. А потім скаржаться, коли їх депортують, забороняють їм в'їзд в ЄС, залишають без грошей. Але це відповідальність кожної людини. Василь Воскобойник Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування

За даними Воскобойника, наразі легально в Німеччині працюють приблизно 80 тисяч українців.

Однак, нагадує експерт, високі зарплати – це не єдиний критерій для вибору країни для роботи. Варто пам'ятати, що життя у Німеччині доволі дороге. А більшість роботодавців не забезпечують робітників житлом. Тому слід враховувати всі можливі витрати наперед.