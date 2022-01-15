Робота у Німеччині: чи можуть українці працювати з польською візою або карткою побуту

Українці з картою побуду або ж польською національною візою, як громадяни третіх країн, мають змогу в'їжджати на територію Німеччини у режимі 90 на 180 днів. Щоправда, у такому випадку працювати їм заборонено.

Якщо ж українець з польськими документами захоче влаштуватися на роботу у Німеччину, йому потрібно оформити візу.

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Які документи потрібні

Поїздка до Німеччини для роботи передбачає відкриття додаткової візи Van der Elst. Без цього кроку робота за кордоном, зокрема й у Німеччині, вважатиметься нелегальною. Навіть попри законне працевлаштування у Польщі.

Відкривається ця віза лише у генерального консульства Німеччини у Варшаві. На жаль, інші консульства це питання не розглядають.

Документи, які необхідно подати для візи Van der Elst:

Заповнену анкету (у двох примірниках з підписами працівника) із зазначенням особистих даних, цілей поїздки та іншої інформації. Бланк можна взяти у консульстві Німеччини або роздрукувати з їхнього сайту. Заповнюється німецькою мовою. Закордонний паспорт працівника, дійсний не менше 6 місяців. Документи, що дозволяють перебування та трудову діяльність у Польщі. Термін дії документів не може бути меншим за планований термін перебування за візою Van der Elst. Фото. Трудовий договір із роботодавцем. Договір між польським роботодавцем та німецькою компанією. Заява від роботодавця, що він відправляє працівника у відрядження, із зазначенням фірми, місця, термінів та короткого опису послуг. Документи зі страхування працівника (A1 + карта EKUZ). Оплата візового збору у розмірі 75 євро. Візовий збір не повертається поза залежно від результату.

Крім цього, до компаній та іноземців можуть бути пред'явлені додаткові вимоги:

час функціонування фірми,

період перебування іноземця, що передує подачі, не менш як рік.

Видається така віза на термін, що не перевищує 3-х місяців.

Зауважимо, раніше у Німеччині відкрили тисячі вакансій для трудових мігрантів з України. Оскільки у період пандемії багато українців втратили роботу, то поїздка за кордон – це чудова можливість швидко відновити фінансову рівновагу. Розповідаємо, скільки у Німеччині пропонують іноземним працівникам.