Робота у Німеччині: чи можуть українці працювати з польською візою або карткою побуту
Джерело:In Poland
Українці з картою побуду або ж польською національною візою, як громадяни третіх країн, мають змогу в'їжджати на територію Німеччини у режимі 90 на 180 днів. Щоправда, у такому випадку працювати їм заборонено.
Якщо ж українець з польськими документами захоче влаштуватися на роботу у Німеччину, йому потрібно оформити візу.
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Які документи потрібні
Поїздка до Німеччини для роботи передбачає відкриття додаткової візи Van der Elst. Без цього кроку робота за кордоном, зокрема й у Німеччині, вважатиметься нелегальною. Навіть попри законне працевлаштування у Польщі.
Відкривається ця віза лише у генерального консульства Німеччини у Варшаві. На жаль, інші консульства це питання не розглядають.
Документи, які необхідно подати для візи Van der Elst:
- Заповнену анкету (у двох примірниках з підписами працівника) із зазначенням особистих даних, цілей поїздки та іншої інформації. Бланк можна взяти у консульстві Німеччини або роздрукувати з їхнього сайту. Заповнюється німецькою мовою.
- Закордонний паспорт працівника, дійсний не менше 6 місяців.
- Документи, що дозволяють перебування та трудову діяльність у Польщі. Термін дії документів не може бути меншим за планований термін перебування за візою Van der Elst.
- Фото.
- Трудовий договір із роботодавцем.
- Договір між польським роботодавцем та німецькою компанією.
- Заява від роботодавця, що він відправляє працівника у відрядження, із зазначенням фірми, місця, термінів та короткого опису послуг.
- Документи зі страхування працівника (A1 + карта EKUZ).
- Оплата візового збору у розмірі 75 євро. Візовий збір не повертається поза залежно від результату.
Крім цього, до компаній та іноземців можуть бути пред'явлені додаткові вимоги:
- час функціонування фірми,
- період перебування іноземця, що передує подачі, не менш як рік.
Зауважимо, раніше у Німеччині відкрили тисячі вакансій для трудових мігрантів з України. Оскільки у період пандемії багато українців втратили роботу, то поїздка за кордон – це чудова можливість швидко відновити фінансову рівновагу. Розповідаємо, скільки у Німеччині пропонують іноземним працівникам.