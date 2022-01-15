Если украинец с польскими документами захочет устроиться на работу в Германию, ему нужно оформить визу.

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Какие документы нужны

Поездка в Германию предусматривает открытие дополнительной визы Van der Elst. Без этого шага работа за границей, в том числе и в Германии, будет считаться нелегальной. Даже, несмотря на законное трудоустройство в Польше.

Открывается эта виза только в генеральном консульстве Германии в Варшаве. К сожалению, другие консульства этот вопрос не рассматривают.

Документы, которые необходимо предоставить для визы Van der Elst:

Заполненная анкету (в двух экземплярах с подписями работника) с указанием личных данных, целей поездки и другой информации. Бланк можно взять в консульстве Германии или распечатать на их сайте. Заполняется на немецком языке. Загранпаспорт работника, действительный не менее 6 месяцев. Документы, разрешающие пребывание и трудовую деятельность в Польше. Срок действия документов не может быть меньше планируемого срока пребывания по визе Van der Elst. Фото. Трудовой договор с работодателем. Договор между польским работодателем и германской компанией. Заявление от работодателя, который он отправляет в командировку, с указанием фирмы, места, сроков и краткого описания услуг. Документы по страхованию работника (A1+карта EKUZ). Оплата визового сбора в размере 75 евро. Визовый сбор не возвращается вне зависимости от результата.

Кроме того, к компаниям и иностранцам могут быть предъявлены дополнительные требования:

время функционирования фирмы,

период пребывания иностранца, предшествующего подаче, не менее года.

Обратите внимание! Выдается такая виза на срок, не превышающий 3-х месяцев.

Заметим, что ранее в Германии открыли тысячи вакансий для трудовых мигрантов из Украины. Поскольку в период пандемии многие украинцы потеряли работу, то поездка за границу – это отличная возможность быстро восстановить финансовое равновесие. Рассказываем, сколько в Германии предлагается иностранным работникам.